Bodrumspor'dan 2 Transfer Daha

Manisaspor'un genç futbolcusu Kağan Miray Bağış ve Kahramanmaraşspor'dan Muhammet Aran ile bugün sözleşme imzalandı. Bodrumspor Tesislerindeki imza törenine Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ile yöneticiler Hüseyin Gözütok ve Hadi Türk de katıldı.

Yeşil Beyaz formayı giyecek iki isimden 1998 doğumlu Kaan Miray Bağış sağ bekte oynarken, 1991 doğumlu tecrübeli oyuncu Muhammet Aran ise stoper olarak oynayacak.

B.B. Bodrumspor devre arasında ki ilk transferinde ise Uğur Karakoç ile sözleşme imzalamıştı