Bodrumspor Altyapısı Başarısını Şampiyonluklarla Taçlandırıyor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un altyapı takımları gruplarında şampiyon olarak Bodrum'u Muğla finallerinde temsil ediyor.



Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un Muğla U17 Ligi A grubunda mücadele eden takımı ligi 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 37 puanla birinci bitirirken, U15 Takımı da ligi 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 29 puanla birinci bitirdi. U12 Grubunda ise bu hafta son maçlar oynanmadan önce birincili garantileyen takımın 9 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 29 puanda bulunuyor.



B.B. Bodrumspor'un başarılı altyapı takımları Muğla finallerinde Bodrum'u temsil ederek, bölge finallerine gitmek için play-off maçlarına çıkacak.



B.B. Bodrumspor yöneticilerinden altyapı sorumlusu Hadi Türk'te başarılı gençlerin antrenmanını ziyaret etti. Sporcuları tebrik eden Hadi Türk genç oyunculara yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Antrenmanlara geliş gidişlerimiz mutlaka tam olsun. Burada sonuç olarak A Takım için bir hazırlık yapıyorsunuz. Her antrenmanda farklı konular olduğu için hiçbir antrenmanı kaçırmamaya çalışın. Ama aynı zamanda okullarımızda derslerimizi de takip edelim. Okullarımızda mutlaka örnek öğrenci olalım. Bizim sporcularımız dışarıda, başka yerlerde hep örnek olması gerekir. Sahada nasıl centilmence davranarak örnek oluyorsak, dışarıda da her zaman örnek olalım."



B.B. Bodrumspor altyapı teknik sorumlusu Tayfan Kıran ise, çocuklarımıza ve gençlerimize başarıdan önce iyi birer sporcu olmayı öğretiyoruz diyerek,"Evet bu senede biten altyapı gruplarında yine birinci olduk ve Bodrum'u önce Muğla'da daha sonrada bölge finallerinde temsil etmek için antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Biz Bodrumspor olarak çocuklarımız ve gençlerimize öncelikle iyi birer birey ve iyi birer sporcu olmaları yönünde eğitimler veriyoruz. Bunun sonucunda da zaten başarılar geliyor" dedi. - MUĞLA