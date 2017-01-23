Bodrumlulara Caz Konseri

Muğla Büyükşehir Belediyesi Caz Orkestrası, Bodrum İlçesi'nde caz severlere keyifli bir konser verdi.



Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde verilen konseri, yaklaşık 150 kişi izledi. Solist Gökçe Bukay Türker'in seslendirdiği yabancı ve Türkçe caz eserler, beğeni topladı.



Orkestranın gitaristi Orkun Tekelioğlu, "Sizler için çok güzel ve keyifli bir repertuar hazırladık. Herkesin çok iyi bildiği 100 yıllık şarkılardan oluşan bir repertuar. Herkese keyifli saatler diliyoruz" dedi.



Yaklaşık 2 saat süren konserde bazı izleyiciler şarkılar ile birlikte yerinde oynadı. Konser sonunda 13 kişilik orkestra izleyicilerden büyük alkış aldı.