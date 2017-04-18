Bodrumlu Turizmci Direkt Uçuş İstedi
Bodrumlu turizmciler ilçenin geleneksel pazarı olan İngiltere ve çevresinden turist gelebilmesi için, bu bölgedeki kentlerden direkt uçuş olanağı sağlanması gerektiğine dikkat çektiler.
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