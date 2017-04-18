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Bodrumlu Turizmci Direkt Uçuş İstedi
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Bodrumlu Turizmci Direkt Uçuş İstedi

Bodrumlu turizmciler ilçenin geleneksel pazarı olan İngiltere ve çevresinden turist gelebilmesi için, bu bölgedeki kentlerden direkt uçuş olanağı sağlanması gerektiğine dikkat çektiler.

Bodrumlu Turizmci Direkt Uçuş İstedi

Bodrumlu turizmciler ilçenin geleneksel pazarı olan İngiltere ve çevresinden turist gelebilmesi için, bu bölgedeki kentlerden direkt uçuş olanağı sağlanması gerektiğine dikkat çektiler.

Kaynak: Dunya.com

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İngiltere, Turizm