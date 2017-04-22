Bodrumlu Minikler Bayramı Kutladı
Bodrumlu minikler bayramı kutladıMUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki Turgutreis Engelliler Rehabilitasyon Eğitim Merkezi'nde eğitim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.
Bodrumlu minikler bayramı kutladı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki Turgutreis Engelliler Rehabilitasyon Eğitim Merkezi'nde eğitim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.
Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki Turgutreis Engelliler Rehabilitasyon Eğitim Merkezi'nde bugün düzenlenen etkinliklerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Etkinliğe; Vakıf Başkanı İbrahim Akkaya, yönetim kurulu üyeleri Vehbi Yazıcı ve Can Pulak, merkezde eğitim gören 200 çocuk, veliler ve öğretmenler katıldı. İlçedeki oteller ve sivil toplum kuruluşları da programa destek verdi.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Vakıf Başkanı İbrahim Akkaya, "21 yıl önce vakfımızı Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyen iş adamları ve gönüllü üyelerimizle kurduk, bugünlere getirdik. Yüzerce gencimizin, çocuğumuzun yaşama tutunmasını sağlarken; çocuklarımıza da bu bayramı onlara emanet eden Ulu Önder'in yolundan ayrılmamalarını öğrettik. Bugün özel çocuklarımızla birlikte bayramı kutladığımız için çok mutluyuz" dedi.
Sağlık Vakfı Ritim Atölyesi'nin müzikleri eşliğinde, okulun bahçesinde dans gösterileri düzenlendi. Festival havasında geçen etkinlikte, engelli çocukların okudukları şiirler dakikalarca alkışlandı. Çocuklara öğretmenleri ve aileler ve animatörler de eşlik etti. Program kapsamında, 23 Nisan pastası kesildi.