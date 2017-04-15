Bodrum Yunan Komutandan Kardak Manzaralı Hatıra Fotoğrafı

Yunan komutandan Kardak manzaralı hatıra fotoğrafı



YUNANİSTAN Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis, Ege Denizi'ndeki Kalolimnos Adası'nı ziyaret edip, Kardak manzaralı hatıra fotoğrafı çektirdi.



Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis, geçen perşembe günü Ege Denizi'ndeki Kalolimnos Adası'ndaki askeri birliği ziyaret etti. Yunan medyasının bugün duyurduğu haberde; Stefanis'in ziyaretinden fotoğraflar yayınlandı. www.kosnews24.gr'nin haberine göre; yaklaşık 90 Yunan askerinin bulunduğu birlikteki denetlemelerden sonra Stefanis'in, adada gecelediği de duyuruldu. Stefanis'in, hatıra fotoğrafı çektirirken arkasında Turgutreis ve Kardak kayalıkları görüldü.



Yunan komutan Stefanis'in bir gün sonra Turgutreis karşısındaki Psemiros ve Kilimli (Kalimnos) adalarını da ziyaret ettikten sonra Atina'ya döndüğü belirtildi. Stefanis'in bölgede olduğu saatlerde, Yunan sahil güvenlik botlarının Kardak'a iki mil mesafedeki Kalalimnos Adası etrafında güvenlik önlemi aldığı, Yunan askeri helikopterlerinin kendi sınırları içerisinde uçtuğu fotoğraflar da Yunan Genelkurmay Başkanlığı'na ait sitede yayınlandı.