Bodrum Yaz Sezonunu Açtı

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Bodrum'a yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı. Sıcak havayı fırsat bilen turistler denize ve havuza girerek serinledi.



Yaz aylarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan Bodrum yaz sezonunu açmaya başladı. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler sıcak havayı fırsat bilip denize girerek serinledi. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve birçok sahil kenarı vatandaşlarla doldu. Sahil kenarında oturmayı tercih eden vatandaşlar bol bol güneşlenirken bazıları ise serinlemek için denize girdi. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulması Nisan ayının son günlerinde yazı yaşattı. - MUĞLA