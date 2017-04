Bodrum yaz sezonuna hazırlanıyor



MUĞLA - Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde meşhur ve renkli eğlence gecelerine ev sahipliği yapan Gümbet Barlar Sokağı sezon hazırlıklarına başladı. Bir çok ünlü ismi ağırlayan mekanlar Mayıs ayında kapılarını yerli ve yabancı turistlere açmak için gece gündüz tadilat çalışmalarını sürdürüyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan meşhur Bodrum geceleri yaz sezonuna için hazırlıklara başladı. Demet Akal'ında, Hande Yener'e, Serdar Ortaç'tan Yıldız Tilbe'ye, Gülşen'den Tan'a birçok ünlü isimin sahne aldığı Gümbet Barlar Sokağı'ndaki işletmeler tadilat ve yenileme çalışmalarına başladı. Mayıs ayında öğrenci festivali ile sezona merhaba diyecek ünlü mekanlar yaz sezonuna farklı konsept ile girmek için bir birleri ile yarışıyor. Türkiye'nin en büyük festivallerinden biri olan gençlik ve öğrenci festivali için çeşitli üniversitelerden 30 bin öğrencinin gelmesi bekleniyor. Ünlü mekanlar Festival için hummalı bir çalışma sürdürüyor. Başta Pasha, Posh, The Moss, Sebastian ve yeni gelecek olan Amerika'nın en ünlü bir eğlence mekanı, kapasitelerini büyülterek yenileme çalışmalarına başladı.

Gümbet Barlar Sokağı Alex olarak bilinen The Moss Club işletmecisi Yılser Özarı "2017 sezonuna büyük bir proje ile hazırlanıyoruz. Nisan 25 gibi tadilatları bitirip 4 Mayıs'da öğrenci festivaliyle beraber yaz sezonuna başlayacağız. Bu sene 2 bin kişilik bir mekan yapıyoruz. Mekanı büyülttük yeni bir proje ile yerli ve yabancı turistlere hizmet sunacağız. Bu sene sahnede Kerim Can Durmaz, Kemal Doğulu ve Tan Taşçı ile başlayıp sürpriz isimlerle devam edeceğiz sezona" ifadelerini kullandı.

Pasha Club İşletmecisi Levent Akbulut ise Mayıs ayında eğlence mekanını açacaklarını söyleyerek "2017 yaz sezonunda, özellikle referandum dan sonra turizm adına çok iyi olacak diye düşünüyorum. En azından biz elimizden gelen ne varsa yapacağız. Yenilenme, tadilat ve etkinliklerin en iyisini yapacağız. Bu zamana kadar yapılmış en büyük gençlik ve öğrenci festivaline öncülük ediyoruz. Bu sene inşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Bu sene sahnemizde Fatih Ürek, Serdar Ortaç, Gülşen, Yıdız Tilbe, sosyal medya fenomeni Taha Özer, Pascal Nauma ve bir çok sürpriz isim olacak. Bu sene yenileniyoruz. Daha da büyütmeye gittik kulübümüzü. Bu sene istediğimiz verimi alırsak başka bir sürpriz ile 2018 sezonunda hazırlanacağız"dedi.

Bu sezon ilk kez açılacak Amerika'nın en ünlü kulübünü açacak olan Amerikalı iş adamı Burak İrtanki ise Sürpiz bir isimle Bodrum gecelerinin vaz geçilmez bir mekanı olacağını söyleyerek "Biz 1 Haziran'da sürpriz bir isimle mekanımızı açmayı hedefliyoruz. Kapalı bir mekandı biz bu mekanı açık bir mekan haline getirdik. Bin yüz kişiye hitap edecek bir kulüp yapıyoruz. Amerika'dan çok ünlü bir kulübü Bodrum'a getiriyoruz. Bu sene turizm iyi olacak diye ön görülüyor. Bizim otellerin doluluk oranları gayet iyi. 16 Nisan referandum dan sonra konuşa biliriz" şeklinde konuştu.

(EA-MB-