Bodrum Utrecht Turizm Fuarı'nda Tanıtılıyor

Bodrum tanıtım çalışmalarını uluslararası arenada sürdüren Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı, 10-15 Ocak 2017 tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenen Utrecht Turizm Fuarı'na katıldı.



6 günde toplam 120 bin ziyaretçiye ulaşılması hedeflenen Hollanda'nın Utrecht şehrinde düzenlenen "Utrecht Turizm Fuarı" başladı. Fuara büyük "Bodrum standı" ile katılan Bodrum Tanıtma Vakfı Üyeleri, Bodrum'a gelecek turist sayısını artırmak amacıyla tur operatörleriyle de çeşitli görüşmelerde bulundu. 2010 yılından beri her yıl düzenli olarak tanıtım çalışmalarının yapıldığı 100 m2'lik geniş alana sahip Bodrum standı, daha ilk gün ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci de standı ziyaret ederek Bodrumlu turizmcilere çalışmalarında başarılar diledi. Bodrum tanıtım çalışmaları ayrıca fuardaki Kültür ve Turizm Bakanlığına ayrılmış alan içinde de sürdürülmekte.



Bodrum'un yerel değerleri ile kültürel özelliklerinin tanıtılarak yaşam tarzının yansıtıldığı çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirildiği Bodrum standı, renkli görüntülere sahne oldu. Stantta yapılan geleneksel çekilişte ise Bodrum Tanıtma Vakfı üyesi olan 11 konaklama tesisi tarafından fuar ziyaretçilerine, Bodrum'da 2 kişilik 1 hafta her şey dahil tatil hediye edildi.



Bodrum'un güzelliklerine ve havasına, dünyanın dört bir tarafından ulaşılabilmesi için intrnet ortamındaki livebodrum.com ile bodrumcanli.com siteleri ve livebodrum telefon uygulamaları da Bodrum Otelciler Derneği (BODER) tarafından kullanıcılar için aktif hale getirildi.



Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon açıklamasında, dünyada ve ülkemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen mücadeleyi hız kesmeden sürdürdüklerini ifade ederek, "Bodrum ekonomisinin lokomotifi halini alan turizm sektörümüz, maalesef yaşanan krizlerden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Diliyorum ki bu krizler bir an önce aşılsın. Bodrum, Türkiye'nin dünyaya açılan en medeni kapısı ve dünya üzerinde birçok kültürü içinde barındıran bir barış toplumundan oluşuyor. Burada Anadolu halkı da mutlu bir şekilde yaşıyor, dünyanın başka ülkelerinden gelip yerleşmiş yabancı vatandaşlarımız da mutlulukla huzurla yaşıyorlar. Biz yöneticilerin görevi, mücadeleden vazgeçmeyerek çalışmaya devam etmektir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt dışında birçok ülkede tanıtım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle Hollanda'da gerçekleşen çalışmaya destek veren turizmcilerimize teşekkür ediyorum. Tanıtım çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz." dedi. - MUĞLA