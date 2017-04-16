Bodrum Ünlü Sanatçılar Gümüşlük'te Oy Kullandı

Bodrum İlçesi'ndeki Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan oyuncu Nejat İşler ve Mihriban Er, Kamil Durmaz İlkokulu'nda oyunu kullandı. İlk olarak saat 14.00 sıralarında dizi ve tiyatro oyuncusu Mihriban Er, 1157 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 2 yıl önce Gümüşlük'e yerleşen ve sadece işleri için İstanbul'a giden Er, basın mensuplarının düşüncelerini sorması üzerine gözyaşlarını tutamadı. Er, "Tabiki hayır olsun. Yönetim şeklimiz değişmesin. Hepimiz hür irademizle hareket edelim. Özgür olalım, kimse kimseye bu denli karışmasın. Bir kişinin dediği olmasın. Çoğunluğun dediği olsun. Herkes özgür olsun, mutlu olsun. Barış içinde, kimse kimseyi ayrı gayrı görmesin. Birbirimizi ötekileştirdik. Bunlar olmamalı, biz eskiden böyle değildik. Kapalı biri beni görünce bakıyor, ben onu görünce bakıyorum. Bunları istemiyorum. Hepimiz birbirimize sarılalım, el ele tutuşalım. Duygulandım çünkü Türkiye'ye bu yakışmıyor. Ben 50 yaşındayım, böyle rezil bir süreç görmedim. Ermenisi, Lazı, Türkü, Rumu, Kürdü, hepimiz biriz canız, kaynaşalım yeniden" dedi.



İŞLER, "YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA"



Ünlü oyuncu Nejat İşler de saat 15.30 sıralarında okula geldi. Sıra olmaması nedeniyle İşler hızlıca oyunu kullandı. "Hayırlı olsun" diyenlere, "Öyle olacak" diye yanıt veren İşler, basın mensuplarının duygu ve düşüncelerini sorması üzerine "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" diyerek okuldan ayrı