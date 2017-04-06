Bodrum Tanıtım Tırı Trakya'da

Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Tekirdağ Valiliği önünde vatandaşlarla buluştu.



20 Mart'tan bu yana yedi ili gezerek Bodrum'un eşsiz özelliklerini anlatan Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı, Tekirdağ'da da yoğun ilgiyle karşılaştı. Genç, yaşlı birçok vatandaşın ziyaret ettiği Tanıtım Tırına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırını ziyaret ederek Tekirdağ ile Bodrum'un buluşmasından memnuniyetini dile getirdi.



Tırı ziyaret eden misafirlere Bodrum'un simgesi olan Bodrum mandalina kolonyası, Bodrum mandalina lokumu, Bodrum gazozu ikram edilerek tanıtım broşürleri ve kitapçıkları verildi. Eşsiz Bodrum Tırı ekibi ise verdiği desteklerden ve sağladığı yardımlardan dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Harita Mühendisi Yüksel Özdal'a ziyarette bulunarak Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un selamını iletti.



Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı akşam saatlerinde Tekirdağ'dan ayrılarak İstanbul'a doğru yola çıkacak ve 7-8-9 Nisan tarihlerinde İstanbullular ile Eşsiz Bodrum'u buluşturacak. Gerçekleştirilen planlar doğrultusunda Aydın, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne ve Tekirdağ'a giden Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırının İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Erzurum, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Mersin, Kayseri, Ankara, Konya, Antalya ve Denizli illerini de ziyaret ederek Bodrum'u bilinmeyen özellikleri ile anlatacak. - MUĞLA