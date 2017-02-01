Bodrum Şubat Ayında Bodrum'da Deniz Keyfi

Şubat ayında Bodrum'da deniz keyfi



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde güzel havayı görenler, sahillere akın etti; güneşin keyfini çıkardı. Kumbahçe Sahili'nde ise 2 kişi denizde yüzdü.



Ülke genelinde soğuk ve yağışlı havaya rağmen Bodrum'da, güzel hava kıskandırdı. İlçedeki az sayıdaki turist ile kentin yerli sakinleri soluğu Kumbahçe sahilinde aldı. Hava sıcaklığının 15 derece ölçülmesine rağmen güneşte 20 dereceye kadar hissedilen sıcaklık nedeniyle bazı kişiler kısa kollu kıyafetler giydi. Bir kişi de bikinisi giyerek kış güneşinde bronzlaşmayı tercih etti. Turistler, sahilde güneşlenip, yürüyüş yaptıktan sonra deniz kıyısına oturmayı tercih etti.



ŞUBAT AYINDA DENİZ KEYFİ



Sahildeki kafelerde çalışan 2 arkadaş ise şubat ayında denize girmenin keyfini yaşadı. Şubat ayının başında denize giren ve Bodrum'da yaşayan Ayhan Bozdoğan (20), "Her gün denize giriyoruz. Bazen akşamları da giriyoruz. Deniz güzel ve sıcak, herkesi bekleriz. Bodrum'da hava da güzel" dedi.



Göltürkbükü Mahallesi'nde yaşayan ve bir mobilya mağazasında teknik servis olarak çalışan Mustafa Dıngıl (45), sömestr tatilini değerlendirerek çocukları ve eşiyle birlikte vakit geçirdi. Kumbahçe sahilinde güneşin keyfini çıkaran Dıngıl, "Bodrum'un yerlisiyiz. 15 günlük tatili çocuklarımla birlikte değerlendiriyorum. Ailemle birlikte sahil kenarına geldik. Bodrum'da olduğum için seviniyorum bu konuda çok şanslıyım. Türkiye'de hava Muğla'ya kadar karlı ama Bodrum'da hava güzel, keyfini çıkartıyoruz" dedi.



Eşi Hülya Dıngılise ise "Çocuklarla birlikte tatilde olmanın tadını çıkartıyoruz. Ailece hep beraber geziyoruz, güneş sıcak hava güzel" dedi.



Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bodrum'da yarın da güneşli hava beklenirken, cuma gününden itibaren bulutlu ve ara ara sağanak yağmur yağışlarının etkili olacağı belirtildi.