Bodrum Şarkıcı Zeynep'ten Ata'ya Marş ve Klip

Şarkıcı Zeynep'ten Ata'ya marş ve klip



ÜNLÜ pop şarkıcısı Zeynep, yazdığı 'Mustafa Kemal Paşam' adlı marş için Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde klip çekti.



Muğla'nın Milas İlçesi'nin Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki yazlığında, babası Mustafa Kemal Türkeş ve annesi Vesile Türkeş ile birlikte tatil yapan şarkıcı Zeynep Türkeş, bir ay önce sözlerini bestekar Uzer Cengiz Ayna ile birlikte yazdığı 'Mustafa Kemal Paşam' adlı marş için ön klibi Bodrum'da çekti. Yapımcı Ali Osman Erbaşı'nın stüdyosunda seslendirdiği marşın klibi için Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde, işletmeciliğini Jale Aysan'ın yaptığı Hasan'ın Yeri isimli balık restoranın iskelesi seçildi. Marşın seslerini duyan mahallelinin dışında restoranın garson, aşçı ve bahçıvanı elline Türk bayrağını kapıp merakla hazırlıkları izledi. Zeynep, izlemeye gelenleri klipte rol almaya davet etti. Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Marşın ilgi çektiğini belirten Zeynep, "Birkaç yerde daha çekim yapmıştık. Oralarda da marş vatandaşlarımızın 7'den 70'e herkesin büyük ilgisini çekti. Ben bu marşı çocuklarımız, gençlerimiz ve gelecek nesillerimiz için derledim. Bu nedenle 23 Nisan Çocuk Bayramında, Bodrum Belediye Meydanı'nda çocuklarla ve halkımızla birlikte bu marşı söyleyip, tüm dünyaya duyurmak istiyorum" dedi.



Gözleri dolan ve marşı neden yazdığını anlatan Zeynep, "Ülkemiz çok sıkıntılı günlerden geçiyor. Bu nedenle, bugünlerde Atatürk'e olan bağlılığımızı anlatmak, O'nun çizdiği aydınlık yoldan ayrılmamakla ilgili düşüncelerimi kaleme döktüm. Atatürk, her zaman bizim önderimiz olmuş. Her zaman O'nun gösterdiği çağdaş, modern, aydınlık yoldan yürümeyi, büyüklerimizden öğrendik. Bu yoldan şaşmadan yürüyeceğiz. Böyle bir liderimiz olduğu için dünyanın en şanslı ülkesiyiz biz. Bunun değerini bilmemiz gerekir. O ülkemizi kurtarmak için ölümüne askerlik yaptı. Biz de bu cumhuriyeti korumak için ölümüne, O'nun askerleri olarak gösterdiği yoldan giderek, ülkemizi her türlü tehlikeye karşı koruyacağız. Bu marş 7'den 70'e ülkemizin her bir köşesine armağan olsun. Bir Türk kadını olarak böyle bir marşı yapmaktan gurur duydum" dedi.



Zeynep, yurt içi ve yurt dışı konser hazırlıklarının ise devam ettiğini söyledi.



MARŞIN SÖZLERİ



Sen güneş gibi doğarsın üstüne



Memleket karanlığı deler geçer Ata'm



Kurtuluş Zaferi'nden bugünlere



Teslim aldık bayrağı bölünmez vatan



Tek yürek tek beden



Oldu Aziz milletin



Askeriniz Mustafa Kemal Paşa senin,



Korkmadan yılmadan ilelebet durmadan,



Sadık bekçileriyiz biz cumhuriyetin



Mustafa Kemal Paşa Mustafa Kemal Paşa



Mustafa Kemal Paşayla daima,



Mustafa Kemal Paşamla daima