Bodrum Sardunyalarla Kaplanıyor

Bodrum genelinde mevsimsel çiçek ve bitkileri toprakla buluşturan, tüm park ve bahçelerin bakımlarını yapan Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, nisan ayı boyunca satın alımı yapılan 10 bin sardunya çiçeğini de toprakla buluşturuyor.



İlkbaharın ortası nisan ayında bulunduğumuz şu günlerde Bodrum yarımadası; kırmızı, pembe ve beyaz renklerdeki sardunyalarla kaplanıyor. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, bahar ayı itibarıyla Bodrum Belediye Meydanı'ndaki belediye bahçesine 15 adet limon selvi, 100 adet ketya, 30 adet nandina, 105 adet zambak ve 18 adet begonvil dikti. Birer kamyon da taş ve cüruf serimi yaptı. Çalışmaların ardından ise kırmızı, pembe ve beyaz renklerdeki mevsim çiçeği sardunyaların da dikimi yapılarak meydan ve belediye bahçesi rengarenk bir görünüme kavuştu.



Bodrum Belediyesi tarafından satın alımı yapılan 10 bin adet sardunya çiçeğinin ayrıca Bodrum yarımadası genelindeki park alanlarına ve bahçelere de dikimi yapılıyor. Çalışmalarla Bodrum'un daha güzelleştirerek bahar ve yaz ayları boyunca rengarenk bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor. - MUĞLA