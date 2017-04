Bodrum Şampiyon Kanaryaları Ile Adını Dünyaya Duyurdu

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan emekli turizmci Can Başbayraktar, ürettiği 'Norwich' cinsi şampiyon kanaryalarla adını uluslararası alanda duyurdu. Girdiği yarışmalarda iki dünya şampiyonluğu bulunan Başbayraktar, şimdi de ürettiği beyaz ve yeşil renkli kanaryalar ile önümüzdeki ocak ayında İtalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda podyuma çıkacağını belirtip, en az bir birincilik beklediğini söyledi.



Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde yaşayan turizmci ve kanarya üreticisi, evli, iki çocuk babası 51 yaşındaki Can Başbayraktar, 35 yıldır devam eden kanarya tutkusunu bir yetiştirme çiftliği kurarak perçinledi. Villasının bahçesinde kanaryalar için yaptığı özel üretim merkezinde 20'ye yakın tür ve 100'e yakın kanarya üretimi yapan Başbayraktar, 40 kanarya tutkunu ile Bodrum Serinofil Derneği'ni kurdu. Türkiye Kanarya Kafes Kuşları Federasyonu üyesi olan ve uluslararası hakemlik de yapan Başbayraktar, ürettiği Norwich cinsi kanaryalarla 2012 yılında İspanya'nın Almera ve 2014 yılında İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Dünya Serinofil Yarışması'nda dünya şampiyonluğunu elde etti. Başbayraktar, son 5 yıl içerisinde katıldığı Türkiye şampiyonalarında beş birincilik, bir ikincilik ve iki üçüncülük kazandı. Başbayraktar, Bodrum'da yaşayan 40 kadar kanaryaseverle bir araya gelerek ürettikleri İngiliz menşeli kanaryaları Avrupa'ya ihraç ettiklerini belirtip, Bodrumlu Norwich kuşlarımız dünya markası oldu dedi. Başbayraktar, her yıl ürettiği kanaryalardan 60'ını Almanya, Hollanda, İngiltere ve ABD'ye gönderdiğini de kaydetti.



BEYAZ VE YEŞİL KANARYALARLA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA ADAY



İngiltere, Hollanda ve Almanya'daki kuş meraklılarına sattığı kanaryaların da, bu kişilerin girdiği yarışmalarda dünya şampiyonluğunu kazandığına dikkati çeken Bayraktar, şampiyon kuşları nasıl yetiştirdiğini şöyle anlattı



İlk önceleri sarı renkli kanaryalar üretiyordum. Yumurtadan çıkan yavruları kafeslerinde ellerimle besliyorum. Günde yaklaşık 8 saatimi kuşlarıma ayırıyorum. Sarı, Bodrum Norwich ırkından sonra beyaz ve yeşil kanarya üretmeye de başardım. Şimdi de ürettiğim beyaz ve yeşil kanaryalar, önümüzdeki ocak ayında İtalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda, 35 bin kuş ile podyuma çıkacak. En azından bir dünya birinciliği daha bekliyorum. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da destekleri ile katıldığımız yarışmalarda Bodrumlu diğer kanarya tutkunları da büyük başarılar elde etmeye başladı. Bodrum artık turizminin yanı sıra son yıllarda ürettiği şampiyon kanaryaları ile de anılmaya başladı. Ürettiğim kuşlar pozitif kanaryalar sınıfında olup çok beğenilen ve aranılan bir tür oldu. Boyu duruşu, mağrurluğu gibi özellikleri insanları cezbeder.



BODRUM'DA ŞAMPİYONA HAZIRLIĞI



Başbayraktar, kış turizmini canlandırmak için Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da desteğiyle Bodrum'da 'Uluslararası Kanarya Şampiyonası' düzenlemek için hazırlıklara başladıklarını da söyledi.