Bodrum Orman Yangınlarının Yüzde 70'i Insan Kaynaklı

Muğla Orman Bölge Müdürü İbrahim Çelik, geçen yılki yangın söndürme ve bakım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yangınların çıkış nedenlerinin yüzde 70'inin insan kaynaklı olduğunu söyledi.



Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki Gökçeleri Mevkii Helikopter Pisti ve Tesisleri'nde, basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Müdür Yardımcısı Vedat Dikici, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli, Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, Muğla Yangın Harekat Merkezi ekibi Suat Ünal, İsmail Durak ve Bodrum Orman İşletme Şefi Mutlu Mercan ile personel katıldı.



"TEKNOLOJİNİN SON İMKANLARI KULLANILIYOR"



Görev bölgelerinin Aydın ve Muğla illerini kapsadığını belirten Muğla Orman Bölge Müdürü İbrahim Çelik, bölgenin 1 milyon 150 bin 201 hektar ormanlık alana sahip olduğunu, tamamının yangınlarda birinci derece hassas ormanlar olduğunu ifade etti. Orman yangınlarına karşı hem havadan hem karadan teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ettiklerini belirten Çelik, "Orman Bölge Müdürlüğümüzde yangınlarla mücadelede 1500 işçi, 89 arazöz, 38 su tankeri, 51 ilk müdahale aracı, 12 dozer, 11 greyder ve 9 treyler kara gücünü oluşturuyor. Fethiye, Marmaris, Milas ve Nazilli'de konuşlanan 4 su atma özelliği taşıyan ve Ula'da konuşlanan 1 genel amaçlı olmak üzere 5 helikopter ile Bodrum Havalimanı'nda konuşlanan 2 amfibik uçak Bölge Müdürlüğümüzün yangınlarla mücadelede hava gücünü oluşturuyor. Yaz ayları boyunca 103 Sincap Motorize ekibi, riskli bölgelerde devriye görevi yapıyor" dedi.



Bölgelerindeki yangınların geçen yıl yüzde 76'sının 11.00 ila 19.00 saatleri arasında çıktığını belirten Çelik, 226 kırsal alan ve ziraat yangınında 788 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi. Muğla Orman Bölge Müdürü Çelik, bölgelerindeki yangınların çıkış nedeninin yüzde 70'inin insan kaynaklı olduğunu söyledi. Çelik, son 10 yıllık verilere göre sorumluluk alanlarında yılda ortalama 331 yangın çıktığını ve bu yangınlarda ortalama 534.1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtti.



"BODRUM'UN RÜZGARI BİZİ ZORLUYOR"



Bodrum'daki orman yangınlarıyla da ilgili konuşan Çelik, "2016 yılında Bodrum'da 8 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda 7.14 hektar alan zarar gördü. Kırsal alanda çıkan 8 yangında da 533.69 hektar alan zarar gördü. Toplamda ise 540.83 hektar kırsal ve ormanlık alan zarar gördü. Bodrum'da rüzgar ve fırtına etkili olduğu için yangınlarda da bizleri zorluyor. Yangının daha hızlı büyümesine neden oluyor" dedi.



51 YANGIN GÖZETLEME KULESI 24 SAAT İŞ BAŞINDA



51 Yangın gözetleme kulesiyle bölgelerinin 24 saat usulüyle gözetim ve denetim altında olduğunu söyleyen Çelik, "51 kulemizin 15'inde Genel Müdürlüğümüz, Bilkent Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliği ile yapılan kameralı gözetim sistemi bulunmaktadır. Bu sistemde 360 derece dönebilen kameralar 10 kilometrelik mesafede en ufak dumanı algılayarak yangını takip eden birimlere alarm vermektedir. Bir turunu 3 dakikada tamamlayan bu kameralar 'Duman Avcısı' adıyla da bilinmektedir. Ayrıca Bölge Müdürlüğümüz Milas İşletmesi Bodrum Şefliğine bağlı Kayabaşı-Çöplük mevkii ve Seydikemer İlçesi, Kuytucak Kulesi'nde İnsansız Kameralı Gözetleme Sistemi devreye girmiştir" dedi.



Çelik, Güvercinlik Mahallesi, Pina Yarımadası'ndaki yanan çam ağaçlarının yerine, bölgenin unsuru olan Harnup Ağacı dikim projesi için inceleme yapılacağını belirtti.