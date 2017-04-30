Bodrum Olta Iğnesi Yutan Deniz Kaplumbağasını Akut Kurtardı

Olta iğnesi yutan deniz kaplumbağasını AKUT kurtardı



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, olta iğnesi yuttuğu belirlenen caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından



kurtarıldı.



Gündoğan Mahallesi açıklarında, dün (Cumartesi) saat 15.00 sıralarında sahile yarım mil mesafede, yüzmekte güçlük çeken bir caretta caretta olduğunu farkeden amatör balıkçılar durumu Bodrum AKUT ekibine bildirdi. Botla denize açılan Saadettin Uslu başkanlığındaki AKUT ekibi, olta iğnesi yuttuğu belirlenen 55 santimetre boyunda, 35 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağasını sudan çıkarttı. Zavallı hayvan, tedavisi için Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde hizmet veren Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehibilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi. AKUT lideri Saadettin Uslu, "Birkaç aydır yaralı ve ölmüş caretta carettalarla çok sık karşılaşır hale geldik, Yaralanma ve ölümlerin büyük bölümü insan kaynaklı. Bu deniz kaplumbağası da olta yutmuş. Yapılacak bir operasyonla yututğu olta çıkarılacak. İnsanlar tarafından denizlere atılan çöpler ve balıkçı oltaları zaten kısıtlı olan yaşam alanlarını iyice daraltıyor. Şans eseri bulmasaydık bekli de bu caretta caretta ölecekti" dedi.