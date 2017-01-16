Bodrum Masalı'nda Heyecanlandıran Sahneler

BODRUM'da çekimi süren Kanal D'nin sevilen dizilerinden 'Bodrum Masalı'nın genç oyunlarının yer sahne aldığı bir sahne, bugün yağmur altında İskele Meydanı'nda çekildi. Çekim anı, Bodrumlular tarafından merak ve ilgiyle izlendi.



Kanal D'nin pazar günleri yayınlandığı, TMC yapım tarafından 2016-17 yılı için hazırlanan ve yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği 'Bodrum Masalı'nın bu hafta sonunda yayınlanacak 20'inci bölümünün çekimleri, bugün İskele Meydanı'ndaki Denizciler Kahvesi önünde yapıldı. Oyunda rol alan Ateş (Alperen Duymaz) ile sevgilisini canlandıran Aslı'nın (Ezgi Şenler) tartışmaları, çekimleri izleyenleri heyecanlandırdı. Bazı dizi hayranları, set ve sanatçılarla birlikte selfie çektirdi. Yağmur altında yapılan çekimlerde Denizciler Derneği'ne üye Bodrumlu kaptanlar da rol aldı. Yaklaşık 30 görevlinin yer aldığı çekimlerde, Aslı ile Ateş'ın tartışmaları kahvede oturan denizcilerin kötü bir haber alıp teknelerine koşmaları ile kesildi. Yaklaşık 1 saat süren çekimlere, öğlen bastıran sağanak yağış nedeniyle ara verildi.



- Bodrummuğla