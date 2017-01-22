Bodrum Mandalina Şenliği'nde Renkli Final

'BODRUM mandalinasına sahip çık' sloganı ile düzenlenen Bodrum Mandalinası Şenliği'nin son günü renkli görüntülere sahne oldu. Yerel sanatçı Didem'in söylediği şarkılarla eğlenen Bodrumlular, dans gösterileri ile coştu.



Bodrum Belediyesi, Bodrum Ziraat Odası'nın işbirliği ile düzenlenen ve çalıştay ile başlayan Bodrum Mandalina Şenliği, İskele Meydanı'ndaki etkinliklerle sona erdi. Bodrumlular, şenliğe ilgi gösterdi. İskele Meydanı'nda sabah saatlerinden itibaren mandalinadan yapılan ürünleri tanıtımı ve satışının yapıldığı stantlar kuruldu.



Şenliğe gelenler stantlardaki ürünler inceledi, gıda ürünlerini tattı. Stantlarda, hamur işleri, gıda ürünleri, mandalinalı kahve, anahtarlık, magnet, mum gibi çeşitli ürünler satışa sunuldu. Şenliğe dans gösterileri, konser ve halk oyunları gösterileri renk kattı. Bodrum Dans Kulübü üyeleri İskele Meydanı'nda salsa şov sahneledi. İzleyenlerin yoğun ısrarı ile tekrar sahne alan ekip, bu kez izleyenleri de sahneye davet etti ve birlikte dans ettiler.



Dans gösterisinin ardından Didem Esentürk ve ekibi sahneye çıktı. Esentürk söylediği yerli ve yabancı pop ve rock şarkılarla izleyicileri coşturdu. Konserin ikinci bölümünde Bodrum türkülerine yer veren Esentürk'ü dinleyenler, Bodrum yöresi oyunlarını oynamaktan kendini alamadı.



Konserin ardından ise Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü ve Karya Çiçekleri Spor Kulübü sahne alarak, modern ve yerel dansı harmanladıkları gösterilerini sahneledi. Şenlik kapsamında çiftçiler, önceden hazırladıkları kasalardaki mandalinaları istifleyerek, şenlik komitesine sundu.



Şenlikteki, kasa çakma yarışmasını Mehmet Kamber ve Mehmet Özçeri kazandı. Mandalina istifleme yarışmasını ise Belkıs Akpınar ve Adalet Ağan kazandı. Yarışmacılara, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Funda Akçalı'nın, plaketlerini dağıtmasıyla şenlik sona erdi.



- Muğla