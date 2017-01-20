Bodrum Mandalina Şenliği Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Mandalina Şenliği çalıştay programıyla başladı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden üniversitelerin destekleriyle düzenlenen Bodrum Mandalina Şenliği kapsamında, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) toplantı salonunda çalıştay gerçekleştirildi.



"Bodrum mandalinasına sahip çık" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen öğretim üyeleri, Bodrum mandalinası ve mandalinanın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bodrum Narenciye Birliği Başkan Vekili İsmail Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenlik ve bu kapsamdaki çalıştayın Bodrum'daki narenciyenin kurtulması için çok önemli olduğunu söyledi. Belediyelerin narenciyeye sahip çıktığını belirten Akpınar, "Çalıştay sonuçlarının üreticilerimize ekonomik olarak yansıyacağını da düşünüyorum. Önümüzdeki yıl üreticiyle çok daha iyi yakınlaşacağız. Ekonomik bakımdan da iyi bir gelişme yaşayacağımızı düşünüyoruz." dedi.



Narenciye konusunda uzman kişilerin Bodrum mandalinasına sahip çıktığını da belirten Akpınar, kendine has değerdeki ürünleri eski değerlerine kavuşturmak için gerekli çalışmaların yapıldığına işaret etti.



Akpınar, mandalinadan yapılan ürünler hakkında ise şu bilgileri verdi:



"2006 yılından bu yana mandalinayla ilgili değişik ürünler elde ettik. Amacımız katma değeri yüksek ürünler üretip üreticiye kartı sağlamak. Bu anlamda mandalina gazozu, lokumları, reçelleri, kolonyamız var. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Projesi çerçevesinde mandalina yağını da çıkartıyoruz. Bunun da ekonomiye katkı sağlayacağını düşünüyorum."



22 Ocak tarihine kadar sürecek şenlik kapsamında, Bodrum'daki mandalina bahçeleri gezisi, çocuklar için çiftlik eğitimi ve bazı yerel sanatçılarca konser etkinlikleri düzenlenecek.