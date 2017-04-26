Bodrum Küçükbük Koyu'nda Deniz Dibi Temizliği

Bodrum Belediyesi'nce 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yürütülen deniz dibi temizliği, Gündoğan Mahallesi'ndeki Küçükbük Koyu'nda sürdü. Etkinliği izleyen Gündoğan Mahallesi'nde muhtar yardımcılığı görevini yürüten ünlü rock müzik şarkıcısı Özlem Tekin, basın mensuplarını görünce evine döndü.



Bodrum Belediyesi tarafından kentte 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yürütülen deniz dibi temizliği, bugün Küçükbük Koyu'nda sürdü. Belediye dalgıçları, iki tekne ve kaptanların da katıldığı etkinlikle yaklaşık 25 metre derinliğe kadar indi. Koyun dibinden çıkanlar, tekneyle karaya getirilerek Küçükbük İskelesi'nde sergilendi. Denize atılan damacana, kaynak gözlüğü, pet şişeler, plastik atıklar, demir su boruları, battaniye, kola kutuları dikkat çekti.



Deniz dibi temizliği yapılırken etkinliği izlemeye gelen muhtar yardımcısı şarkıcı Özlem Tekin, basın mensuplarını fark edince, "Bugün iyi değilim kusura bakmayın" diyerek etkinlik alanından evine döndü.



Çöplerin iskeleye çıkarılışı sırasında konuşan dalgıç Öner Karaçiçek ise "Yazın tatile geleceklere, 'Bu atıkları görerek gelin tatil yapın. Denizimiz güzel ama yiyip içtiklerinizi, işin kolayını bularak elinize geçirdiğinizi denize atmayın' demek istiyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığımız bu deniz dibi temizliğini 3-5 yıl sonra hiç yapmayacak hale gelmek en büyük dileğimiz" dedi.



Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Eğitim Birimi Sorumlusu İpek Civelek, "Denizlerimizi bir yandan temizleyip temiz tutmaya çalışırken, bir yandan da öğrencilerimizi eğitimden geçiriyoruz. Şu ana kadar 9 bin öğrencimizi deniz dibi temizliği etkinlikleri çerçevesinde bilinçlendirdik ve eğitim çalışması yaptık. Yıllardır yaptığımız bu etkinlikte, denizlerimizin daha az kirlenir olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Çünkü eğitim çalışmalarının etkili olduğunu görmeye başladık. Yine de bugün denizden çıkan bu atıkların tamamen insan kaynaklı olduğunu görmek üzücü" dedi.