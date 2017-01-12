TÜMÜ
Haberler Search
Bodrum Kaymakamı Yılmaz'dan Başkan Kocadon'a Ziyaret

Bodrum Kaymakamı Yılmaz'dan Başkan Kocadon'a Ziyaret

Yeni atanan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti.

Bodrum Kaymakamı Yılmaz'dan Başkan Kocadon'a Ziyaret

Yeni atanan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesine ile atanan Bodrum'un yeni kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a iadeyi ziyarette bulundu. Kaymakam Yılmaz'a nazik ziyareti için teşekkür eden Başkan Kocadon'a Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ, Turgay Kaya ve Kemal Orman da makamda bulunarak eşlik etti. - MUĞLA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads