Bodrum Kaymakamı Yılmaz'dan Başkan Kocadon'a Ziyaret

Yeni atanan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.



Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesine ile atanan Bodrum'un yeni kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a iadeyi ziyarette bulundu. Kaymakam Yılmaz'a nazik ziyareti için teşekkür eden Başkan Kocadon'a Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ, Turgay Kaya ve Kemal Orman da makamda bulunarak eşlik etti. - MUĞLA