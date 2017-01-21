Bodrum Karsanat'tan Yeni Yıl Konseri

Karsanat'tan yeni yıl konseri



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki Karya Kültür ve Sanat Derneği (KARSANAT) tarafından 'Yeni Yıl Konseri' düzenlendi. Konseri izleyenler, keyifli saatler geçirdi.



Bodrum Belediyesi'nin de desteğiyle Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, yaklaşık 600 kişi izledi. Konserde piyanosu ile Nurser Ugan, Kemanı ile Fatih Evcil ile mezzosoprano Esen Demirci sahne aldı. Ayrıca müzisyen Carlos Gustavo Battıstessa da 'bandoneonu' adlı enstrümanıyla konserde yer aldı.



Konserin ilk bölümünde Demirci, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Rondo Alla Turca, Gıoacchıno Rossini'den Il Barbiere di Siviglia 'Una voce poco fa', La Donna del Lago 'Tanti affetti in tal momento', Othello 'Assisa a pie d'un Salice' ve Georges Bızet'in Carmen 'Seguidilla' bölümlerini seslendirdi. İtalyan Bel Canto Ariaları, İspanyol Şarkıları ve Arjantin Tangolarının seslendirildiği konserde, izleyiciler oldukça keyifli dakikalar geçirdi.



Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından müzisyenler ve Demirci, izleyicilerden tam puan alarak ayakta alkışlandı.



Konserin 10 Ocak'ta yapılmasının planladığı, ancak İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle konseri verecek ekibin kente gelemediği öğrenildi.