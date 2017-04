Bodrum Iş Dünyası Bodrum'daki Zirvede Buluştu

Iş dünyası Bodrum'daki zirvede buluştu



BODRUM Esnaf ve Sanayici İşadamları Derneği (BESİAD), Bodrum ve çevresindeki işadamlarının birbirleriyle olan ticaret hacimlerinin gelişmesi amacıyla 6'ncı kez İş Dünyası Zirvesi düzenledi.



BESİAD tarafından, Kempinski Otel'de 6'ncısı düzenlenen İş Dünyası Zirvesi Bodrumlu sektör temsilcilerini Denizli, Aydın ve İzmir'deki inşaat bilişim ve hizmet sektörü temsilcilerini buluşturdu. Etkinliğe katılan 100'e yakın işadamı sabah saatlerinden itibaren görüşmelere başladı. Toplantıya, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu, Güney Ege Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu (GESİFED) Başkanı Gültekin Okay Salgar, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Denizciler Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz ve BESİAD Başkanı Emre Köroğlu da katıldı.



İş Dünyası Zirvesi'nin önemli işbirliklerine imkan sağladığını söyleyen TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, "Türkiye büyük bir ülke. Merkezi bir sistemle yönetilmesi mümkün gözükmüyor. Yerellerini güçlendirmesi gerekir. Her yerelin kendi içerisindeki dinamiklerin bir araya getirdiği valiliği ve belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarıyla odalarıyla kanaat önderleriyle bir araya gelip lobisini yapabilmesinde fayda var. Yerellerin kendi içindeki sorunlarını daha anlaşılır bir şekilde şeffaflaştırıp ve lobi şekliyle ülke ve dünya gündeminde taşıyabileceğine inanıyorum" dedi. Türkiye'de darbenin ardından referandum süreciyle birlikte iş dünyasının önünü görmesinin zorlaştığını dile getiren Kadooğlu, "Bugünden sonra hepimiz el birliğiyle yerelinden bölgeseline, bölgesinden ulusalına kadar 81 milyon insan birleşip, ülkenin kalkınmasına katkı sağlamalıyız. Müteşebbis bir ruhla ülkemizdeki 81 milyon insan, kalkınma seferberliği konusunda güç birliği yapar ise, kısa bir zaman içerisinde biz bunları atlatırız" diye konuştu.



İŞADAMLARINA 'ÜLKENİZE GÜVENİN' MESAJI



Hem dünyada hem de Türkiye'de önemli bir ekonomik sıkıntının yaşandığını savunan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, "Hükümetin son aldığı teşvik kararları, özellikle KOBİ'lerin finansmana erişim atakları önemsenecek bir durum. İş dünyası olarak, bizim ülkemize ve kendimize güvenmemiz lazım. Bu kara bulutu el birliğiyle kaldıracağız. Eğer korkularla düşünürsek, daha geriye gideriz. Ekonomistlerin elbette ki önerilerini dinleyip, tedbirimizi alacağız. Buna göre hazırlıklarımızı yapıp önümüze bakacağız. Çünkü başka ülke yok, bu ülkeyi kalkındırmak da hepimizin görevidir. İş dünyası her zaman olduğu gibi değil eli, gövdesi ile taşın altındadır" diye konuştu.



BESİAD Başkanı Emre Köroğlu, İş Dünyası Zirvesi'nde amaçlarının Bodrum yerel ticaretini arttırabilmek için üyelerinin, şehir dışından gelen firmalarla kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, TÜRKONFED ve GESİFED'in de katılımıyla Türkiye geneli ile iş hacminin arttırılmasında önemli rol oynayacağını söyledi.



"UMUTSUZ TİCARETTE, YATIRIM YAPAMAYIZ"



GESİFED Başkanı Gültekin Okay Salgar iş adamlarına gelecekle ilgili karamsar olunmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye çok sıkıntılı günlerden geçiyor. Ekonomik yapıdaki tedirginlik, güven ortamındaki huzursuzluk insanların yatırım yapmaya, ticari gelişmelerini büyütmeye imkan tanımıyor. Ülkemizin önce güven tahsis etmesi gerekiyor. Ticaretin gelişmesi için insanların geleceğine çok net bakması gerekiyor. Biz de geleceğe iyi bakarak, yatırımlarımızı ve ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Umut olmak zorunda, umutsuz ticarette yatırım da yapamayız. Uluslararası platformda Türkiye'nin hakkı olduğu yere gelmesi için desteği vermek zorundayız" dedi.



Toplantının ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.