Bodrum Hrant Dink Bodrum'da Anıldı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki etkinlikte, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Hrant Dink, ölümünün 10'uncu yıldönümünde anıldı. Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından Bodrum Belediye Meydanı'nda bugün düzenlenen etkinlikte, Gazeteci Hrant Dink öldürülmesinin 10'uncu yıldönümünde anıldı. Dink'in Bodrumlu arkadaşlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 60 kişi, etkinlikte, '10 yıl oldu Hrant'ta yok adalette yok, öfkeliyiz' ve Ermenice 'Em Hemü Hrant in Em Henü Ermeni ne' (Hepimiz Hrantız Hepimiz Ermeniyiz) yazılı pankart açtı. Topluluğun, 'Faşizme inat kardeşimiz Hrant' yazılı dövizler taşıdığı görüldü.



Polisin güvenlik önlem aldığı etkinlikte açıklama yapan ÖDP İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan, sadece Dink'in değil Uğur Mumcu ve Metin Göktepe'nin de katledildiğini ve katillerinin bulunmadığını belirterek, "Devlet erkanının bilgisi dahilinde, göz göre göre, adım adım ilerleyerek öldürülen Hrant Dink kardeşimizi katleden zihniyet, katillerini de aklayarak, bu ülkenin kardeşliğine ve vicdanına bir hançer daha sapladı. Katilleri 36 saatte yakalamakla övünenler için asıl övünç kaynağı, 10 yılda gerçek suçluları gizleme marifetini göstermiş olmalarıdır. Ama iktidar ne derse desin mahkemeleri ne karar alırsa alsın Hrant Dink kardeşimizin çağrısı Türkiye halklarının bilincinde ve vicdanında onurlu bir yer edinmiş, O'nun katledilmesine varan süreçte katkısı olanların zihniyeti mahkum olmuştur" dedi.



Basın açıklamasının ardından belediye meydanında 10 dakika oturarak sessiz protesto gösterisi yapan grup daha sonra alandan ayrıldı.