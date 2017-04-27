Bodrum Gökova Koylarında, Muğla Cennet Kalsın Diyecekler

Muğla'da sivil toplum örgütleri ve vatandaşların biraraya gelerek oluşturduğu Muğla Çevre Platformu gönüllülerinin, iki gün boyunca Gökova koylarında, STS Bodrum Okul Gemisi'yle dolaşıp, "Muğla cennet kalsın" sloganıyla doğal SİT alanlarının koruma derecelerinin düşürülmesi tasarısını anlatıp, tepkilerini dile getirecekleri bildirildi.



Muğla Çevre Platformu gönüllüleri, doğal SİT koruma alanlarının derecelerinin düşürülmesi tasarısı ile ekolojik yıkım tehlikesi ile karşı karşıya olunduğunu anlatmak amacıyla sabah saatlerinde Bodrum'dan STS Bodrum Okul Gemisi ile Gökova koylarına açıldı. Grup, tekneyle açılmadan önce Bodrum Limanı'nda ellerinde dövizlerle basın açıklaması yaptı. "Korunan alanlar, kuyruklu yalanlar", "Dünyanın adil yasası, doğa yasası", SİT'leri icat etme, doğayı tüketme", "Koylar dolgu alanı olmaz" ve "Okluk Koyu'na dokunma" yazılı dövizler taşıyan grup adına basın açıklamasını Bodrum Kent Konseyi Başkanı ve Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz yaptı. Demiröz, koyların karşı karşıya kaldıkları tehlikeyi anlatmak ve doğal SİT koruma alanlarının derecelerinin düşürülmesi tasarısına dur demek için yola çıktıklarını belirtip, "Yolculuğumuz boyunca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir gayrimenkul şirketine ihale ile hazırlattığı 'Ekolojik Temelli Bilimsel Rapor'a dayanarak doğal SİT koruma derecelerinin düşürülmesi tasarısını anlatmak istiyoruz. Bu tasarı gerçekleşirse, cennet koylarımızın betonlaştırılacağı, gelecek kuşaklara devredilecek doğal mirasımızın yok edileceği, olağanüstü bir ekolojik yıkım tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuzu anlatacağız. Bakanlığın girişimi henüz bir tasarı olmasına rağmen, bölgemizde sanki bu tasarı kesinleşmiş, yasalaşmış gibi uygulamaların başladığına şahit olmaya başladık. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan Okluk Koyu'nda Cumhurbaşkanlığı Konukevi'nin yıkılarak yerine başlatılan inşaatın, bakanlığın planladığı, henüz tasarı halindeki SİT değişikliklerini temel aldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Okluk Koyu'nda birçok ağaç kesilerek başlatılan güvenlik duvarı inşaatı, yaptığımız araştırmalar doğrultusunda herhangi bir kurumsal onaya dayanmamaktadır. Hazırlanan projede, yaklaşık 11 bin metrekarelik denizalanı doldurularak yapılacak bir yat yanaşma yeri de mevcuttur. Bu proje hem yürürlükte olan ulusal doğa koruma statülerine, hem de Türkiye'nin taraf olduğu 'Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi' hükümlerine aykırıdır. Yürütülen bu yasadışı inşaat faaliyetine karşı Şehir Plancıları Odası gerekli hukuki süreci başlatmış ve takip etmektedir. Hukuki süreci Muğla Çevre Platformu olarak bizler de yakından izlemekteyiz. Yetkilileri, doğal SİT alanlarımızı betonlaştıran, vicdanları yaralayan bu faaliyetlere bir an önce son vermeye çağırıyoruz. Başka Okluk yok, başka Gökova yok. Bırakın Muğla cennet kalsın" dedi.



Muğla Çevre Platformu üyelerinin iki gün boyunca STS Bodrum Okul Gemisi ile Kisebükü, Ören, Akyaka, Karacasöğüt ve Okluk koylarına giderek, "Muğla cennet kalsın" diyecekleri belirtildi.