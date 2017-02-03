Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla'da Bodrum Geçidinde tespit edilen göçmen botunda bulunan Pakistan uyruklu 56 düzensiz göçmenin Bodrum Limanına intikal ettirildiğini açıkladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göç ile mücadele kapsamında denetim ve faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde Sahil Güvenlik hava ve deniz unsurları ile kontrol ve denetim faaliyetlerine 7 gün 24 saat esasına göre devam edildiğini bildirdi.
Düzensiz göç ile mücadele kapsamında sürdürülen denetim ve çalışmalar neticesinde, 03 Şubat 2017 tarihinde saat 03.57'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG KAŞ tarafından Muğla ili Bodrum Geçidinde tespit edilen hareketli motorlu lastik botunun durdurularak görevli Sahil Güvenlik Botuna bilgi verildiği belirtildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, bahse konu göçmen botunda bulunan Pakistan uyruklu 56 düzensiz göçmenin, Sahil Güvenlik Botuna alınarak saat 04.45'te Bodrum Limanı'na intikal ettirildiği ifade edildi. - ANKARA
Bodrum Geçidinde Tespit Edilen Pakistan Uyruklu 56 Göçmen Yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla’da Bodrum Geçidinde tespit edilen göçmen botunda bulunan Pakistan uyruklu 56 düzensiz göçmenin Bodrum Limanına intikal ettirildiğini açıkladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla'da Bodrum Geçidinde tespit edilen göçmen botunda bulunan Pakistan uyruklu 56 düzensiz göçmenin Bodrum Limanına intikal ettirildiğini açıkladı.