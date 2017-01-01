Bodrum Deve Güreşlerinde Basına Saldırı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, belediye tarafından Deve Güreşi Festivali yapıldı. Güreş sırasında develeri ayıran bir kişi devenin çarpması sonucu yere düşüp yaralandı. Bunun üzerine sahaya girerek olayı çekmek isteyen basın mensuplarına saha görevlileri ve zabıta ekipleri saldırdı. Basın mensupları ittirilerek sahadan zorla dışarı çıkartılırken, seyircilerinde saha dışında tepkilerinin devam etmesi üzerine jandarma ekipleri olaya müdahale ederek gazetecilere tepki gösteren izleyicileri alandan uzaklaştırdı.Bodrum Belediyesi tarafında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Deve Güreşi Festivali'nde sahada develeri ayırmak isteyen bir kişinin yaralanmasını çekmek isteyen basın mensuplarına sahadaki zabıtalar ve diğer görevliler saldırdı. İttirilerek saha dışına çıkarılan gazetecilere bu defa da izleyiciler tepki gösterdi. Jandarma ekipleri basın mensuplarına tepki gösterenleri uzaklaştırmasının ardından güreşler devam etti.



Deve Güreşleri Festivali'ne Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale'den 130 deve katıldı. Güreşleri yaklaşık 3 bin kişi izledi. Güreşlerde Bodrum Belediyesi ve Kaymakamlık Kupası verildi. Bodrum Belediye Başkanlığı Kupasında, Başkan Mehmet Kocadon'un devesi ve Nuri Demir'in devesi Demirarslan berabere kaldı. Kocadon centilmenlik göstererek Kupayı Nuri Demir'e verdi. Kaymakamlık Kupası'nda Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın Akın Bey adlı devesi ile İlhan Dalga'nın Yörük Selçuk isimli devesi güreşti. Güreşin sonunda bu develer de berabere kaldı.



Sahaya 'Terörü lanetliyoruz' pankartlarının asıldığı etkinlikte konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Son zamanlarda ülkemizde başında kara bulutlar geziyor. Ama korkmayın inanmaya devam. Birlik ve beraberlik ile bu sevgi ve hoşgörü olduğu müddetçe bu vatan bölünmez. Askerimize polisimize, halkımıza kurşun sıkan elleri lanetliyoruz. Bugünlerde birlik beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız var. İşte bugün bu arada bu birlik beraberliği sergileyen Anadolu Halkına, Bodrum halkına sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dedi.



Develeri ayırırken yaralanan Hakan Salahur Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Salahur'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.