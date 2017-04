Bodrum Dans Şampiyonları Bodrum'u Tanıtacak

Dans şampiyonları Bodrum'u tanıtacak



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yapılacak 2 ayrı dans festivalinde görevli görev alacak 14 Avrupa ülkesinden 27 genç dansçı, ilçeye geldi. Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, ziyaretine gelen gençlerin Bodrum'un gönüllü turizm elçisi olacağı belirtildi.



Bodrum Dans Kulübü ve Bodrum Belediyesi işbirliğiyle 27-29 Nisan ve 23-30 Mayıs arasında düzenlenecek 18'inci Uluslararası Dünya Dans Şampiyonası öncesi bu şampiyonada görev alacak 15 ülkenin 35 genci ilçeye geldi. Aralarında dansçı, dans eğitmeni, yaşam koçu, halkla ilişkiler uzmanı, beden eğitimi öğretmeni, rehber, gazeteci, reklamcı ve turizmci gençlerin bulunduğu grup, bugün öğle saatlerinde, Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci ve yardımcısı Günce Deniz Çakır ile birlikte Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.



Özvezneci, Bodrum'da düzenlenecek ve 75 ülkeden yaklaşık 4000 profesyonel ve amatör dansçının katılacağı festivallerle ilgili bilgi verdi. AB ülkelerinden 27 gencin turizmde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'ye gelerek her iki organizasyonda gönüllü yer almalarının çok önemli olduğunu belirten Özvezneci, "Bodrum her iki ayda turizm sezonunun başında dansçılarla dolacak. Kalede, Antik Tiyatro'da Cadde ve sokaklar dansçıların renkli gösterilerine sahne olacak. Tüm gösteriler ve yapılacak yarışmalar halka açık ve ücretsiz olacak. Avrupa'nın en büyük festivali olma özelliğini taşıyan Bodrum Dans Festivali artık tüm dünya tanıyor ve büyük ilgi gösteriyor. Dans tutkunları Mayıs ayında dünya ve Türkiye şampiyonu dansçılarımızın Bodrum'da gösterilerini izleme fırsatı bulacak, gönüllü gençlerimiz yarışmanın organizasyonunda yer alacağı gibi promosyon, medya ve tanıtım çalışmalarımızı sürdürecek" dedi.



Rusya'nın Kemerovo kentinde yaşayan uluslararası halkla ilişkiler uzmanı 27 yaşındaki Arina Ovohinnikova ise "İlk kez geldiğim Bodrum'da, bu organizasyonda görev almaktan çok mutluyum. İnanılmaz bir heyecan içerisindeyim. Bodrum ve Türkiye'ye ilk kez gelmemle birlikte burada kısa zamanda çok iyi izlenimler edindim" dedi.



Yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından konuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Kocadon ise "Dünya kültür tarih ve turizm kenti dans ve sanat festivalleri ile de ön plana çıkmayı başardı. Buraya gelen gençler 45 gün boyunca Türkiye ve Bodrum'un gönüllü tanıtım elçileri gibi çalışacaklar. 4 bin dansçının geleceği Bodrum turizm sezonunun başında imajımızı çok olumlu etkileyecek görüntülere sahne olacak. İlçemize gelenler hem tatil yapacak hem de uluslararası birçok yıldızı burada görme fırsatı bulacak. Biz de Bodrum olarak bu organizasyonun en işi şekilde düzenlenmesi ve tamamlanması için her türlü fedakarlığı yapacağız" dedi.