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Bodrum'dan Yunanistan'a Katamaran Feribot Seferleri Başladı
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Bodrum'dan Yunanistan'a Katamaran Feribot Seferleri Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan'ın Kos Adası ve Bodrum'a karşılıklı yolcu getirecek katamaran tipi feribot, sezonun ilk seferini İsrailli turistlerle yaptı.

Bodrum'dan Yunanistan'a Katamaran Feribot Seferleri Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan'ın Kos Adası ve Bodrum'a karşılıklı yolcu getirecek katamaran tipi feribot, sezonun ilk seferini İsrailli turistlerle yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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