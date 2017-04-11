Bodrum'dan Yunanistan'a Katamaran Feribot Seferleri Başladı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan'ın Kos Adası ve Bodrum'a karşılıklı yolcu getirecek katamaran tipi feribot, sezonun ilk seferini İsrailli turistlerle yaptı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan'ın Kos Adası ve Bodrum'a karşılıklı yolcu getirecek katamaran tipi feribot, sezonun ilk seferini İsrailli turistlerle yaptı.
Kaynak: Dunya.com
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