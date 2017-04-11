Bodrum'dan Sezonun İlk Turist Kafilesi İstanköy'e Uğurlandı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nden Yunan adalarına sefer yapan feribot şirketlerinden Yeşil Marmaris Lines, bu sezonun ilk turist kafilesi olan 200 kişilik grubu günübirlik Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na uğurladı.



Bodrum gemi yanaşma iskelesi hareketlendi. Yunan adalarına sefer yapan Yeşil Marmaris Lines feribot şirketi, sezonun ilk turistlerini Yunanistan'ın İstanköy Adası'na uğurladı. İsrailli turistlerin çoğunlukta olduğu yaklaşık 200 yolcu, erken saatlerden itibaren gümrük işlemleri için limana geldi. Bilet satış noktalarında hareketlilik yaşanmasını sağlayan turistler, gümrük alanından feribota binmek için limana çıktıklarında, eşsiz Bodrum manzarasında hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi. Yeşil Marmaris Lines Satış ve Operasyon Müdürü Sertaç Erarslan, "Bugün itibariyle Bodrum-Kos seferlerimiz başladı. Bodrum ve Bodrum halkı için hayırlı bir sezon olmasını diliyorum. 200 yolcumuzla Kos Adası'na seferlere başlıyoruz ve bu sayının artarak devam etmesini diliyoruz. Katamaran tipi feribotla gerçekleştirilen bu seferler ulaşımı, 20 dakikaya indiriyor. 28 Nisan'a kadar haftada 4 gün olan seferlerimiz, bu tarihten sonra her gün olacak" dedi. Açıklamalarını sürdüren Erarslan, "Bu yıl Bodrum-Rodos ve Turgutreis-Kos seferleri de gerçekleşecek. 24 Haziran'dan itibaren cumartesi ve pazartesi günleri olmak üzere haftada 2 gün Katamaran tipi feribot ile Bodrum-Rodos seferlerine de başlayacağız. Bodrum-Rodos arası 2 saat 20 dakikaya inecek. 19 Mayıs'tan itibaren Turgutreis'ten de İstanköy (Kos) seferlerimiz başlayacak. Karşılıklı seferler de turistleri Bodrum'a getirmeyi hedefliyoruz" dedi.



- Muğla