Bodrum'dan Haleplilere Yardım

Bodrum Belediyesinin düzenlediği "Atma Paylaş" kampanyası kapsamında toplanılan eşyalardan oluşturulan yardım kolileri, İdlib'deki çadır kentte yaşayan Halepli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.



Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım Merkezi'nde hazırlanan 62 yardım kolisi, Muğla'ya gönderildi.



Vatandaşların da destekleriyle toplanan yardımların, Muğla'dan İdlib'e hareket edecek tıra yüklenerek, ihtiyaç sahiplerine ulaşımının sağlanacağı bildirildi.



Gönderilen yardım kolilerinde temel gereksinimleri içeren çeşitli bebek bakım ürünleri, yeni doğan, bebek ve çocuk giysileri ile çeşitli kadın-erkek giysilerinin yer aldığı öğrenildi.