Bodrum'dan Çaldılar İzmir'de Yakalandılar

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, iki gün önce bir süpermarketin teknoloji reyonundan cep telefonu çaldıkları ileri sürülen 2 kişi, İzmir'de polis tarafından yakalandı. Bodrum'a getirilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Gümbet Mahallesi, Turgutreis Caddesi'ndeki bir süpermarkete geçen 24 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında giren hırsızlar, teknoloji reyonundan, 23 cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı süpermarketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden iki kişi oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. MOBESE ve bölgedeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelilerin hırsızlığın ardından İzmir'e gittiklerini tespit etti. Bunun üzerine İzmir polisine bilgi verildi. İzmir polisi, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili il girişinde durdurdu. Otomobildeki S.A. ve Y.Ö., gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada süpermarketten çaldıkları blirlenen toplam 70 bin lira değerindeki 23 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli Bodrum polisine teslim edildi. İki şüpheli polisteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edilirken, çalıntı telefonlar tutanakla sahibine teslim edildi.



- Muğla