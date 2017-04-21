Bodrum'da Zeki Müren'i Anma Konseri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, engelli öğrenciler yararına "Sanat Güneşi" Zeki Müren'i anma konseri düzenlendi.



Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde, Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Uygulama Merkezi yararına düzenlenen konserde, Şef Ahmet Sabancı yönetimindeki Zeki Müren Sanat Derneği Korosu, sanatçı Müren'in sevilen şarkılarını seslendirdi.



Aralarında emekli general, öğretmen, doktor ve arkeolog gibi birçok iş kollarından kişilerin bulunduğu koro üyeleri, performanslarıyla büyük beğeni topladı.



Zeki Müren Sanat Derneği Korosu Şefi Ahmet Sabancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli öğrenciler yararına konser verdiklerini belirterek, konsere ilginin her zamanki gibi yoğun olduğunu ifade etti.



Sabancı, "Salonumuz hıncahınç dolu, yer yok. Bunu görmek bizi çok mutlu ediyor." dedi.



Zeki Müren'in de sağlığında çok hayırsever bir insan olduğunu anımsatan Sabancı, sanatçının yolundan gittiklerini ve koro olarak, hayır konserlerine ağırlık verdiklerini bildirdi.



Yaklaşık 2,5 saat süren konseri, aralarında engelli bireyler ve ailelerinin de bulunduğu çok sayıda sanatsever ilgiyle izledi.