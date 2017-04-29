Bodrum'da 'Yörük Yareni ve Zeybek Gecesi'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Yörük Yareni ve Zeybek Gecesi" etkinliği düzenlendi.



Bodrum Yörük Obası Derneğince (BODYOD) Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, halk oyunları gösterileri sunularak, şiir okunup türküler söylendi.



Etkinlik alanının girişine kurulan kıl çadırın içerisinde ve çevresinde, Yörük kültüründe yer alan bazı eşyalar sergilendi. Yörük kültürü derneklerinin temsilcileri de etkinliğe Yörük kıyafeti ile katıldı.



BODYOD Başkanı Perihan Tikiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, özlerini unutmadan, örf ve adetlere, gelenek ve göreneklere sahip çıkarak yaşamayı hedeflediklerini söyledi.



Etkinliğe katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise örf ve adetlere sahip çıkmanın önemli olduğuna dikkati çekti. Kocadon "Bir toplumu yok etmenin en kolay yolu örf ve adetlerini, kültürünü bitirmektir. Bunlara sahip çıkarsak bizi hiç bir şey bitiremez." dedi.



Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe, aralarında AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu ve CHP İlçe Başkanı Recai Seymen'in de yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.