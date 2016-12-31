Bodrum'da yılbaşı hareketliliği başladı



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyenler, kentte soğuk bir hava ancak açık bir gökyüzüyle karşılaştı. Kentteki mağazalara uğrayan vatandaşlar, alışveriş yaparak ilçeyi gezdi.



Yeni yılı Bodrum'da geçirmek için kenti tercih edenler, soğuk havayla karşılaştı. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu Bodrum'da, tatilciler açık bir gökyüzüyle moral buldu. Sabahtan itibaren başlayan hareketlilik, öğle saatlerinde de sürdü. Tatilciler, Bodrum'un dünya ünlü Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde ve Neyzen Tevfik Caddesi'ni yürüyerek gezdi, alışveriş yaptı.



Ayvalık'tan yılbaşı için 3 günlüğüne Bodrum'a eşi ve oğluyla birlikte tatile gelen Aygen Arslan, "Tatil amaçlı Bodrum'dayız. 3 gün kaçamak yapalım dedik. Bodrum'a ilk defa geliyoruz, çok güzel bir yermiş. İnşallah yazın da geleceğiz. 2016 ülkemiz için çok üzücü geçti. İnşallah 2017 çok güzel bir yıl olur" dedi. Eşi Gökay Arslan ise, "Artık güzel mutlu bir ülkede yaşayalım. Herkes sevgi saygı çerçevesi içinde yaşasın. İyi yıllar" dedi.



MİLLİ PİYANGO BİLETİNİ BODRUM'DA ALDI



Milas'tan günübirlik misafirleri ile birlikte Bodrum'a gezmeye gelen Halil Çetinkaya, Milli Piyango şansını, Bodrum'da denedi. Milli Piyango bileti alan Çetinkaya, "İnşallah uğurlu gelir. Misafirlerimizle beraber Bodrum'a gezmeye geldik. Günü burada geçirip tekrar Milas'a döneceğiz. Herkese iyi yıllar diliyorum" dedi.



Denizli'den tatile gelen Yusuf İncekara, "2017'de umutlu sağlıklı ve mutlu günler geçirmemizi temenni ederim. İnşallah daha huzurlu bir şekilde ailece, torunlarla, terörsüz bir hayat geçirmemizi dilerim. 2017 hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



BAŞKANDAN YENİ YIL TEMMENNİSİ



Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ise yeni yıl nedeniyle yazılı basın açıklaması yaptı. Kocadon, "2016 yılında yaşanan zor süreçlerin bir an önce son bulması temennisi ile birlikte 2017 yılının ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesi diliyorum. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakmaya hazırlandığımız 2016 yılında maalesef birçok üzücü olayla karşı karşıya kaldık. 2017'nin barışın yılı olmasını istiyorum. Sevgimizi önce ailemizden başlayarak arkadaşlarımızla, çevremizle ve tüm dünyayla paylaşmaya gayret ettiğimizde inanıyorum ki, bu sevgi çemberi tüm dünyayı saracak. Böylece gelecek nesiller için güzelliğin hakimiyetinde, karanlıkların aydınlandığı umut dolu bir yaşamı kucaklayabileceğiz. Ülkemizdeki huzur devam ettiği ve halk olarak birbirimize kenetlendiğimiz sürece hiçbir olumsuz durum bizi millet olmaktan yoksun bırakamaz. Her yeni yıl bizler için yeni bir umut, azim ve güçtür. Bu umut, azim ve güç ile 2017 yılında da Bodrum Belediyesi olarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.



Kumbahçe sahilindeki kafeteryalar ise soğuk hava nedeniyle boş kaldı.