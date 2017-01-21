Bodrum'da Yat Yarışında Tekne Yan Yattı

BODRUM'da başlayan Tirhandil Yat Yarışmaları'nda, ilçenin tanınmış turizmcilerinden Atilla Serttaş'ın bulunduğu tekne, alabora olarak yan yatarak kısmen battı. Serttaş, 6 arkadaşının daha bulunduğu teknenin batışını, Facebook'tan canlı yayın yaparak sevenleriyle paylaştı.



Bodrum İlçesi'nde bugün başlayan ve yaklaşık 14 teknenin katıldığı 'Bodrumcup BODTO Tirhandil Yat Yarışmaları'nda, yaklaşık 90 yatçı mücadele etti. Kara Ada- Bodrum arasında 12 millik rotada düzenlenen yarışmaların tam ortasında heyecanlı anlar yaşandı. İlçede eğlence mekanlarının ünlü ismi ve işletmeci Atilla Serttaş'a ait 3 numara ile yarışan 'Aganta' adlı 14 metre uzunluğundaki tekne, ters esen rüzgarla aniden yan yattı. Toplam 7 yatçının bulunduğu tekneden, sporcu Yasin Güzel denize düştü, arkadaşlarınca tekrar sudan çıkarıldı.



Ahşap teknenin üstüne çıkan Atilal Serttaş ise cep telefonuyla o anları Facebook'taki hesabından canlı yayınladı. O anlarda ise Sertaş'ın "Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi batıyoruz, yan yattık. Umarım birileri yardıma gelir. Çünkü bu kıyafetlerle zor yüzeriz" dediği duyuldu. Kıyıdan 200 metre açıkta tamamen yat yatan teknenin suyun üstündeki bölümünün üzerinde oturan Serttaş ve ekibi yardıma gelen botlarla kurtarılarak karaya çıkarıldı.



Devam eden yarışmaların ardından açıklama yapan Serttaş, "Zaten yarışmalar çok heyecanlı başlamıştı. Biz de sağanak dediğimiz rüzgarı yedik ve alabora olduk. Her şey çok ani oldu, ama teknemiz sağlammış sadece yan yattı ve kıyıya çekip kurtarabildik. Önemli olan canımıza bir şey olmaması, bu tür heyecanlar her yarışta yaşanabilir" dedi.



- Muğla