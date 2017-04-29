Bodrum'da Yaralı Caretta Caretta Kurtarıldı

Bodrum ilçesinde, vatandaşlarca yaralı halde bulunan caretta caretta, tedavi altına alındı.



İlçeye bağlı Küçükbük Mahallesi'nden denize açılan muhtar Ali Akbulut, Gündoğan açıklarında bir caretta carettanın hareketsiz yattığını gördü.



Teknesiyle yaralı kaplumbağanın yanına yanaşan Akbulut, kendi imkanlarıyla kaplumbağayı teknesine aldı.



Daha sonra Küçükbük sahiline giden Akbulut'un haber verdiği AKUT ekipleri, olta yuttuğu tahmin edilen kaplumbağayı, Ortaca'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) götürerek tedavi altına aldı.



Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaplumbağanın ilk anda hareketsiz olduğunu ancak vücuduna dokununca az da olsa hareket etmeye başladığını söyledi.



Yaralı hayvanı teknesine aldığını belirten Akbulut, "Kopmuş uzun bir oltaya takıldığını gördük. Yanımda bir arkadaşım daha vardı. Olta midesindeydi çok uzun süredir takılı olduğundan durumu ağırdı. Sonra AKUT'a teslim ettik." diye konuştu.