Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu

Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltanı alınan bir şüpheli tutuklandı.



Bodrum Uyuşturucu ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda, ilçe merkezinde operasyon düzenledi.



Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve "torbacı" tabir edilen V.E. isimli şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve kaldığı evde yapılan aramalarda 350 gram ağırlığında, 74 paket satışa hazır hale getirilmiş kubar esrar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.E. çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.