Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu

Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan bir kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Bodrum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.V.P. isimli şüpheliyi takibe aldı.



Bodrum ilçe merkezinde yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar bonzai ile Bodrum'da ilk defa tespit edilen "selvi otu" adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.



Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.