Bodrum'da Trafik Kazası 6 Yaralı

Bodrum'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı.



Milas - Bodrum karayolunda Bodrum istikametine seyir halinde olan bir otomobil virajı alamayınca refüje çarparak devrildi. Araç içerisinde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı.



Birgül Sayhar hakimiyetindeki 27 R 0495 plakalı otomobil, Kaynar mevkisinde virajı almayarak refüje çarparak takla attı. Kazada, sürücü Birgül Sayhar yolcular aynı aileden İzzet Sayhar, Özlem Sayhar, Hayrettin Seyhar, Hakan Seyar ve 6 yaşındaki Rojin Sayhar yaralandı. Olay yerine gelen Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerini yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA