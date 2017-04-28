Bodrum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bodrum ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi Dağbelen istikametinde, Mert Altay yönetimindeki 48 UJ 866 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Burhan İnan idaresindeki 48 VN 982 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, araç sürücüleri Mert Altay ve Burhan İnan ile araçlarda yolcu olarak bulunan Müesser Altay ve Ecrin Eylül İnan (6) yaralandı. İlçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Öte yandan, kaza nedeniyle Yalıkavak karayolunda araç kuyruğu oluştu. Karayolu, polis ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.