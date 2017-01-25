Bodrum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bodrum ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bodrum-Yalıkavak karayolu Yakaköy mevkisinde, Harun Erdoğan'ın kullandığı 48 TR 862 plakalı otomobil karşı yönden gelen Sabahattin Akyol yönetimindeki 48 LG 404 plakalı otomobille çarpıştı.



Erdoğan'ın kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 10 metrelik yükseklikten tarlaya yuvarlandı.



Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Esra Öztaş yaralandı.



Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları otomobilden çıkararak Bodrum Devlet Hastanesine kaldırdı.



Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.