Bodrum'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, küçükbaş hayvana çarpan motosikletteki 2 uzman jandarma yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Konacık Mahallesi Beylikkırlar mevkisinde, Bodrum Jandarma Komutanlığında görevli uzman jandarma Samet Kuvat'ın kullandığı 48 VF 294 plakalı motosiklet, aniden yola çıkan koyuna çarptı.



Kazada, Kuvat ile yanında bulunan yine aynı karakolda görevli uzman jandarma Oğuz Akbaş yaralandı.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.