Bodrum'da "Terör ve Güvenlik" Toplantısı

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, "Milletine, devletine, bayrağına düşman kim varsa bugün cezasını çekmek zorunda. Her türlü terör örgütünü ve her türlü teröre yataklık yapanı, destek verenleri lanetliyoruz." dedi.



Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Belediyesi nikah salonunda düzenlenen "Terör ve Güvenlik" konulu toplantıda konuşan Milletvekili Öztürk, terörü sadece bugünün meselesi gibi görmenin hatanın başlangıcı olacağını söyledi.



Öztürk, "Geçmişten beri mücadele ediyoruz. PKK dediğiniz olay bugünün meselesi değil. Yaklaşık 40 yıllık mesele. Suriye meselesi, o da bugünün meselesi değil. 'Ne işimiz var Suriye'de?' demek işin en basiti. Eğer siz Kilis'e düşen füzeyi engelleyemiyorsanız, bir düğünde DAEŞ'linin gelip haince eylem yapmasını engelleyemiyorsanız bir şekilde güvenlik tedbiri almak zorundasınız." diye konuştu.



Fırat Kalkanı



Öztürk, "Suriye operasyonu yapılırken kimseden icazet almadık. Kendi gücümüze güvenerek girdik." dedi.



Katılımcıların sorularını cevaplayan Öztürk, terör saldırılarının birbirinden bağımsız olmadığını, terör örgütlerinin birbiriyle anlaşmış gibi farklı zamanlarda eylem içerisinde olduğunu söyledi. Herkesin kendi siyasi fikri ve eleştirisinin yanı sıra çözüm önerisi de olması gerektiğini ifade eden Öztürk, Türkiye'nin, büyük devlet olmanın gereğini yaptığını söyledi.



Terörün her türlüsü



Özellikle 15 Temmuz'dan sonrası için terör hadisesinin ısmarlama olduğunu vurgulayan Öztürk şunları kaydetti:



"Milletine, devletine, bayrağına düşman kim varsa bugün cezasını çekmek zorunda. Her türlü terör örgütünü ve her türlü teröre yataklık yapanı, destek verenleri lanetliyoruz. Bazı arkadaşlar şurayı kaçırıyorlar. 'Bunun FETÖ ile hiç alakası yok.' 'Evet bazılarının FETÖ ile alakası yok. Bakıyorsunuz sosyal medyadan öyle şeyler paylaşmışlar ki bunu siz özgürlük olarak görebilirsiniz. Ama ben bunu millete, vatana, bayrağa karşı yapılmış bir suç olarak görüyorum.



Siz eğer teröristleri, terörist cenazesine gidenleri, Mehmetçiğime kurşun sıkanları sosyal medyadan övme cesaretini gösteriyorsanız o zaman kusura bakmayın bu milletin vergileriyle ödenmiş o maaşları da almamayı da göze alacaksınız. Haksız, sadece ekmeğinin peşinde garibanlarla kim uğraşıyorsa ona da gereğini yapacağız."