Bodrum'da Şüpheli Ölüm - Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, ikametinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Kumbahçe Mahallesi 2420 sokakta ikamet eden Yavuz Önbaş'ı (53) son günlerde göremeyen çevre sakinleri, şahsın yalnız yaşadığı kiralık odayı kontrole gitti.



Odanın kapısının alt tarafında aralıktan bakıldığında ayakları görülen Önbaş'ın bütün çabalara rağmen tepki vermemesi üzerine polise haber verildi.



Güvenlik güçleri, çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeriye girdiklerinde şahsı hareketsiz halde buldu.



Sağlık ekipleri, Önbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Bir kantin işletmesinden emekli olduğu ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Önbaş'ın cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.