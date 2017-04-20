Bodrum'da Şiddetli Lodos Etkili Oldu

BODRUM'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini gittikçe arttıran lodos etkili olurken sahildeki restoran, kafeterya ve evler sular altında kaldı.



Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan lodos ilçede günlük yaşamı aksattı. Muğla Valiliği, Sahil Güvenlik, Liman Başkanlığı ve zabıta ekiplerinin yaptığı uyarılarla tekneler liman ve kapalı koylara alındı. Kumbahçe, Paşatarlası, Ortakent-Yahşi ve Gümbet'te dev dalgalar saatlerce sahildeki restoran ve evleri sular altında bıraktı. Sandalye ve masalar denize sürüklendi. Turgutreis Limanı'ndan attığı ağları toplamak için Çatalada önlerine açılan bir balıkçı teknesi güçlükle limana dönebildi.



Açık denizde dalga yüksekliğinin 4-5 metreyi bulması nedeniyle Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı denizcilere ve balıkçılara sık sık uyarı yaparak limandan çıkılmamasını istedi. Bölgedeki şiddetli lodosun yarın sabahtan itibaren etkisini yitireceği belirtildi.



- Muğla