Bodrum'da, Sezonun İlk Rus Turist Kafilesi Çiçeklerle Karşılandı
BODRUM'a gelen sezonun 189 kişilik ilk Rus turist kafilesini getiren uçak, su takı ve çiçeklerle karşılandı.
BODRUM'a gelen sezonun 189 kişilik ilk Rus turist kafilesini getiren uçak, su takı ve çiçeklerle karşılandı. Anex Tour Ceo'su Serhat Koçkar, sezon boyunca Bodrum'a 50-60 bin Rus turist getirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen 189 kişilik ilk Rus turist kafilesi, dün akşam su takı ve karanfillerle karşılandı. Türkiye- Rusya arasındaki gerginliğin çözümlenmesinin geçen yıl sezon ortasında başlayan turizm ilişkileri bu yılda sürüyor. Milas-Bodrum Havalimanı'na, Anex Tour'a bağlı Azur Havayolları'nın Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan uçuşlar başladı. Boeing 737-800 uçağı ile gerçekleşen uçuş ile 189 Rus turist Bodrum'a geldi. Milas Kaymakamı ve Milas-Bodrum Havalimanı Mülki İdare Amiri Eren Arslan, Anex Tour Ceo'su Serhat Koçkar, Anex Tour Ege Kontrat Müdürü Tayfun Serbez, TAV Milas-Bodrum İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu, TAV Havalimanları Holding Pazarlama Koordinatörü Serkan Karahatay, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, Türkiye Seyahat Acentaları Derneği Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel karşılama törenine katıldı. Uçaktan inen turistler, havalimanı içinde karanfillerle karşılandı.
UÇUŞ EKİBİ İÇİN PASTA KESİLDİ
Uçuş ekibi de kontrollerini yaptıktan sonra, havalimanı içinde çiçeklerle karşılandı. Davetliler ve uçuş ekibi birlikte hazırlanan Bodrum-Moskova rotalı pastayı kesti.
TAV Milas Bodrum İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu yazılı olarak yaptığı açıklamada, "TAV Havalimanları'nın Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Milas- Bodrum Havalimanı işletmesini devralmasıyla birlikte Bodrum'da uçuş ağının genişlemesi için yoğun çalışmalar başlatıldı. Bodrum'da özellikle yurt dışı doğrudan uçuşların artırılması için yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde tanıtım çalışmaları sürdürüyoruz. Bodrum'un uçuş ağına Anex Tour tarafından Rusya'dan Bodrum'a ilk kez başlatılan uçuşları karşılamaktan ve Anex Tour'un Rusya'yı takiben Ukrayna ve Kazakistan'dan da ilk seferlerini önümüzdeki günlerde karşılayacak olmaktan heyecan ve mutluluk duyuyoruz" dedi.
Anex Tour CEO'su Serhat Koçkar, "TAV Havalimanları ile 2016 yılında Tunus Enfidha-Hammammet Havalimanı'nda başlayan güçlü işbirliğimizin, dün Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda, bugünkü ilk uçuşumuzla Milas-Bodrum Havalimanı'nda genişleyerek, devam etmesinden mutluluk duyuyorum. Anex Tour olarak, bu sezon itibariyle operasyonlarımızın bölgenin en iyi otelleriyle çalışma imkanı bularak başlatmış bulunuyoruz. Milas-Bodrum Havalimanı'na tarihinde ilk kez bugün uçmaya başlayan Azur Air uçuşu, Milas-Bodrum Havalimanı'nın 2017 yaz sezonunda Rusya'dan kaşıladığı ilk havayolu firmasıdır. Anex Tour olarak önümüzdeki günlerde başlayacak, olan Ukrayna, Kazakistan operasyonlarımız ile birlikte Milas-Bodrum Havalimanı'na 50-60 bin turist getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Turistler gümrük kontrolünden geçtikten sonra, bavullarını alarak otobüslerle kalacakları otele gönderildi.
Anex Tour havayolu markası Azur ile 23 Ekim'e kadar Milas-Bodrum Havalimanı'na Rusya, Ukrayna ve Kazakistan'dan hafta da toplam 6 uçuş düzenleyeceği belirtildi.
- Muğla