Bodrum'da Sergi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, 15 Nisan Dünya Sanat Günü kutlaması nedeniyle bir sergi açtı.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesinin, resim, heykel ve grafik bölümü öğrencilerinin hazırladığı karma sergi, Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı.



Öğrencilerin son dönemde yaptıkları çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunduğu sergide 65 eser yer aldı.



Fakülte Dekanı Prof. Erol Turgut, serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin 15 Nisan Dünya Sanat Günü kutlaması kapsamında hazırlandığını ve dördüncüsünü bu yıl gerçekleştirdiklerini söyledi.



Serginin 19 Nisan'da sona ereceği bildirildi.