Bodrum'da "Sanatsal Mozaik" Sergisi

Bodrum'da, Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü kursiyerlerinin eserlerinden oluşan sergi açıldı.



Sanatsal Mozaik kursuna devam eden kursiyerlerin, 2016-2017 eğitim öğretim yılı içinde çeşitli malzemeler kullanarak farklı uygulamalarla yaptığı 200 eser, Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide beğeniye sunuldu.



Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürü Mehmet Ünal, açılışta yaptığı konuşmada, mozaik sanatının antik dönemlerden bu yana bir sanat dalı olduğunu söyledi.



Kursiyerlerin değişik objeler üzerine yaptıkları mozaiklerle kendi hayal dünyalarını yansıttıklarını belirten Ünal, el sanatları kursları ile birlikte kültürel ve mesleki olarak açtıkları 390 dolayındaki kursa, 9 bin 350 kursiyerin katıldığını kaydetti.



İki ayrı kursta toplam 45 kursiyerin, el sanatları eğitmeni Şahinde Kalyoncu Başmanav eşliğinde yaptığı eserlerden oluşan serginin cumartesi günü sona ereceği bildirildi.